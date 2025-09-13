Exposition d’art contemporain Place Saint-Agnan Cosne-Cours-sur-Loire
Exposition d’art contemporain
Place Saint-Agnan Eglise Saint-Agnan Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-14 19:00:00
2025-09-13
« Levez les yeux », exposition d’oeuvres de trois artistes Sylvie Cairon, Sandrine Elberg et Helena Rennkamp. Expressionnisme, photographie et peinture abstraite. Visites guidées gratuites, à 15h. Exposition présentée par l’agence d’Art Galaxy Poussière, dans le cadre des Journées Nationales de Artistes 2025. .
