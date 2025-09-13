Exposition d’art contemporain Place Saint-Agnan Cosne-Cours-sur-Loire

Exposition d’art contemporain Place Saint-Agnan Cosne-Cours-sur-Loire samedi 13 septembre 2025.

Exposition d’art contemporain

Place Saint-Agnan Eglise Saint-Agnan Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

Date(s) :

2025-09-13

« Levez les yeux », exposition d’oeuvres de trois artistes Sylvie Cairon, Sandrine Elberg et Helena Rennkamp. Expressionnisme, photographie et peinture abstraite. Visites guidées gratuites, à 15h. Exposition présentée par l’agence d’Art Galaxy Poussière, dans le cadre des Journées Nationales de Artistes 2025. .

Place Saint-Agnan Eglise Saint-Agnan Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

English : Exposition d’art contemporain

German : Exposition d’art contemporain

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition d’art contemporain Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme