Exposition d’art contemporain Denis Perez et Jeannine Berthet Pesmes

Exposition d’art contemporain Denis Perez et Jeannine Berthet
1 Rue Sainte Catherine Pesmes Haute-Saône
Gratuit
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
2025-10-11
Dans le cadre du Parcours d’ Ateliers d’Artistes Ouverts en Bourgogne Franche Comté organisé par l’association d’art contemporain Seize Mille.
Avec Janine Berthet Dessins et Denis Pérez sculptures et monotypes. .
1 Rue Sainte Catherine Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 46 31 32 denis-perez@orange.fr
