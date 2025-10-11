Exposition d’art contemporain Denis Perez et Jeannine Berthet Pesmes

Exposition d’art contemporain Denis Perez et Jeannine Berthet Pesmes samedi 11 octobre 2025.

Exposition d’art contemporain Denis Perez et Jeannine Berthet

1 Rue Sainte Catherine Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Dans le cadre du Parcours d’ Ateliers d’Artistes Ouverts en Bourgogne Franche Comté organisé par l’association d’art contemporain Seize Mille.

Avec Janine Berthet Dessins et Denis Pérez sculptures et monotypes. .

1 Rue Sainte Catherine Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 46 31 32 denis-perez@orange.fr

English : Exposition d’art contemporain Denis Perez et Jeannine Berthet

German : Exposition d’art contemporain Denis Perez et Jeannine Berthet

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition d’art contemporain Denis Perez et Jeannine Berthet Pesmes a été mis à jour le 2025-09-30 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY