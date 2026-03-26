Exposition d’art contemporain Enfance et environnement Chapelle des Pénitents Bleus La Ciotat

Exposition d’art contemporain Enfance et environnement

Du 27/03 au 11/04/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

Vernissage de l’exposition le jeudi 26 mars à 18h30. Chapelle des Pénitents Bleus Boulevard Anatole France La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-27

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-03-27

Cette exposition réunit 29 artistes de la région. Peintures, sculptures, matières et styles se croisent pour témoigner de la vitalité artistique de notre territoire.

Au-delà de la célébration de la création, cette exposition porte une ambition solidaire soutenir une action caritative chère aux membres du Lions Club La Ciotat Lumières. Chaque visiteur, par sa présence, son regard et ses dons, contribuera à donner une portée concrète à cette démarche, au profit d’une association de La Ciotat engagée pour l’enfance et l’environnement.

La sculptrice Laurence Castermans a cédé ses droits sur les reproductions de son œuvre originale destinée à la mascotte de l’exposition, qui seront proposées à la vente sur place.

Dans ce lieu chargé d’histoire, venez profiter d’un parcours riche en émotions et en découvertes et l’excellent travail de scénographie et de mise en scène des œuvres par deux des artistes exposants, Nanou Marcer et Denise Canat. .

Chapelle des Pénitents Bleus Boulevard Anatole France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 71 26 08 94 communication@lionsclubs103se.org

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English :

This exhibition brings together 29 artists from the region. Paintings, sculptures, materials and styles come together to showcase the artistic vitality of our region.

L’événement Exposition d’art contemporain Enfance et environnement La Ciotat a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de La Ciotat