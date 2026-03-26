Exposition d’art contemporain Josselin de Courcy Médiathèque de Briouze Briouze

Exposition d’art contemporain Josselin de Courcy

Médiathèque de Briouze 5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-20

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-05-20

Inspiré par des arts narratifs tels que le cinéma ou la bande dessinée, Josselin de Courcy se pose en raconteur d’histoire et crée par sa pratique artistique son propre cinéma permanent, ouvertement bancal, adolescent, entre fiction et réalité, fantasme et désillusion. Il explore et interroge son amour du récit ainsi que son propre rapport à la fiction, souvent empreint d’humour et de références populaires.

En partenariat avec le Fonds départemental d’Art contemporain.

Vernissage et rencontre avec l’artiste le mercredi 20 mai à 18h.

Tout public accès libre .

Médiathèque de Briouze 5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 81 50 mediatheque.briouze@flers-agglo.fr

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English : Exposition d’art contemporain Josselin de Courcy

L’événement Exposition d’art contemporain Josselin de Courcy Briouze a été mis à jour le 2026-03-24 par Flers agglo