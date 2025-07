Exposition d’art contemporain « Les Nomades du Silence » Loubressac

Exposition d’art contemporain « Les Nomades du Silence » Loubressac samedi 19 juillet 2025.

Exposition d’art contemporain « Les Nomades du Silence »

Presbytère Loubressac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-08-31 19:00:00

Date(s) :

2025-07-19

Les Nomades du Silence

Jephan de Villiers, créateur de monde, et Daniel Roblin, photographe, nous invitent à la découverte de la poésie d’un univers silencieux. L’un nous révèle un peuple nomade, l’autre la majesté de la nature

.

Presbytère Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 6 82 65 71 12

English :

The Nomads of Silence

World creator Jephan de Villiers and photographer Daniel Roblin invite us to discover the poetry of a silent universe. One reveals a nomadic people, the other the majesty of nature

German :

Die Nomaden der Stille

Der Weltenschöpfer Jephan de Villiers und der Fotograf Daniel Roblin laden uns ein, die Poesie eines stillen Universums zu entdecken. Der eine enthüllt uns ein Nomadenvolk, der andere die Erhabenheit der Natur

Italiano :

I nomadi del silenzio

Jephan de Villiers, creatore del mondo, e Daniel Roblin, fotografo, ci invitano a scoprire la poesia di un universo silenzioso. L’uno rivela un popolo nomade, l’altro la maestosità della natura

Espanol :

Los nómadas del silencio

Jephan de Villiers, creador del mundo, y Daniel Roblin, fotógrafo, nos invitan a descubrir la poesía de un universo silencioso. Uno nos revela un pueblo nómada, el otro la majestuosidad de la naturaleza

L’événement Exposition d’art contemporain « Les Nomades du Silence » Loubressac a été mis à jour le 2025-06-27 par OT Vallée de la Dordogne