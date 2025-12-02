Exposition d’Art Contemporain Skopies à l’Espace 21

Calès Lot

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-15 20:00:00

2026-02-07

H.sko compose des assemblages photographiques qu’elle nomme ses skopies. Les lumières, les formes, les

rythmes et les matières entrent dans un dialogue singulier. La nature inspire son travail .

5 place de la Croix Calès 46350 Lot Occitanie

English :

H.sko composes photographic assemblages that she calls her skopies

