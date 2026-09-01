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Exposition d’Art Donya Stockton Café d’Arts des Pyrénées Osserain-Rivareyte

jeudi 17 septembre 2026 · Café d'Arts des Pyrénées · Osserain-Rivareyte

Exposition d’Art Donya Stockton Café d’Arts des Pyrénées Osserain-Rivareyte

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Café d'Arts des Pyrénées
Adresse
1766 Route de Saint-Palais
Ville
64390 Osserain-Rivareyte
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Osserain-Rivareyte

Exposition d’Art Donya Stockton

Café d’Arts des Pyrénées 1766 Route de Saint-Palais Osserain-Rivareyte Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 12:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01

Exposition événement à The Two Birds Art Gallery à Osserain-Rivareyte, une galerie située dans l’écrin d’un superbe château restauré qui offre de beaux espaces dédiés à l’art contemporain abordable par tous. Pour parfaire le voyage des sens, vous pourrez savourer une cuisine raffinée au Café des arts adjoint à la galerie.   .

Café d’Arts des Pyrénées 1766 Route de Saint-Palais Osserain-Rivareyte 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 43 79 66  saintpalais@otpaysbasque.com

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English : Exposition d’Art Donya Stockton

L’événement Exposition d’Art Donya Stockton Osserain-Rivareyte a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque