Exposition d’Art Donya Stockton Café d’Arts des Pyrénées Osserain-Rivareyte

Informations pratiques

Osserain-Rivareyte

Exposition d’Art Donya Stockton

Café d’Arts des Pyrénées 1766 Route de Saint-Palais Osserain-Rivareyte Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 12:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01

Exposition événement à The Two Birds Art Gallery à Osserain-Rivareyte, une galerie située dans l’écrin d’un superbe château restauré qui offre de beaux espaces dédiés à l’art contemporain abordable par tous. Pour parfaire le voyage des sens, vous pourrez savourer une cuisine raffinée au Café des arts adjoint à la galerie. .

Café d’Arts des Pyrénées 1766 Route de Saint-Palais Osserain-Rivareyte 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 43 79 66 saintpalais@otpaysbasque.com

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English : Exposition d’Art Donya Stockton

L’événement Exposition d’Art Donya Stockton Osserain-Rivareyte a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque