Exposition d’Art et Artisanat d’Art – Salle Socio Culturelle de Boeil-Bezing Boeil-Bezing, 16 mai 2025 10:00, Boeil-Bezing.

Pyrénées-Atlantiques

Exposition d’Art et Artisanat d’Art Salle Socio Culturelle de Boeil-Bezing Rue du Bois Boeil-Bezing Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 10:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

Date(s) :

2025-05-16

De nombreux artistes Sculpteurs ; Peintres Photographe Collage etc. et de l’Artisanat d’Art Chapeaux ; Bijoux ; céramique etc. Il y aura la vente de pâtisseries faite maison des boissons et à 12 h vente de sandwichs ; croque Monsieur et Assiettes complètes. Une tombola sera organisée avec pour lots des œuvres faite par nos artistes.

Nous espérons vous voir !

Vendredi de 14h à 18h et Samedi et Dimanche de 10h à 18h. .

Salle Socio Culturelle de Boeil-Bezing Rue du Bois

Boeil-Bezing 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 31 92 33 dedonsm@aol.com

