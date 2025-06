Exposition d’art et d’artisanat Salle expo loisirs Hauterives 30 juin 2025 07:00

Drôme

Exposition d’art et d’artisanat Salle expo loisirs Rue André Malraux Hauterives Drôme

Début : 2025-06-30

fin : 2025-07-06

2025-06-30

Venez découvrir les miniatures et objets de décoration réalisés par Christine ANDRE ainsi que la maroquinerie et peintures à l’huile de Monique VIOSSAT sans oublier les céramique raku et peintures à l’huile de Martine ROMEA.

Salle expo loisirs Rue André Malraux

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 83 10 contact@mairie-hauterives.fr

English :

Come and discover miniatures and decorative objects by Christine ANDRE, leather goods and oil paintings by Monique VIOSSAT, and raku ceramics and oil paintings by Martine ROMEA.

German :

Entdecken Sie die Miniaturen und Dekorationsobjekte von Christine ANDRE sowie die Lederwaren und Ölgemälde von Monique VIOSSAT, ohne die Raku-Keramik und Ölgemälde von Martine ROMEA zu vergessen.

Italiano :

Venite a scoprire le miniature e gli oggetti decorativi di Christine ANDRE, la pelletteria e i dipinti a olio di Monique VIOSSAT, senza dimenticare le ceramiche raku e i dipinti a olio di Martine ROMEA.

Espanol :

Venga a descubrir las miniaturas y objetos de decoración de Christine ANDRE, así como la marroquinería y los óleos de Monique VIOSSAT, sin olvidar la cerámica raku y los óleos de Martine ROMEA.

