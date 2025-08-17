Exposition d’art et d’artisanat Isigny-sur-Mer

Exposition d’art et d’artisanat Isigny-sur-Mer dimanche 17 août 2025.

Exposition d’art et d’artisanat

Château de Vouilly Isigny-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17 10:00:00

fin : 2025-08-17 18:00:00

Date(s) :

2025-08-17

L’association Les Amis du Château de Vouilly organise la 3ème édition de son Exposition d’art et d’artisanat.

Pour cette occasion nous aurons une cinquantaine d’exposants dans les jardins du château.

Vous pourrez rencontrer des peintres, des sculpteurs de bois flotté et de pierre, des créatrices de bijoux, de savons, des photographes, des auteurs, et bien d’autres encore …

Nous aurons des ateliers créatifs pour les enfants, et un atelier sur les plantes médicinales.

Autres informations Buvette sur place

Entrée et parking gratuits .

Château de Vouilly Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie +33 6 42 37 56 10 chateauvouilly14@gmail.com

English : Exposition d’art et d’artisanat

The association Les Amis du Château de Vouilly organizes the 3rd edition of its Arts & Crafts Exhibition.

German : Exposition d’art et d’artisanat

Der Verein Les Amis du Château de Vouilly organisiert die 3. Ausgabe seiner Kunst- und Handwerksausstellung.

Italiano :

L’associazione Les Amis du Château de Vouilly organizza la terza edizione della sua mostra di arti e mestieri.

Espanol :

La asociación Les Amis du Château de Vouilly organiza la 3ª edición de su Exposición de Artesanía.

