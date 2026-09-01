Exposition d’art et d’artisannat Mur à gauche Saint-Laurent-de-Gosse

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Gosse

Exposition d’art et d’artisannat

Mur à gauche 10 Place Publique Saint-Laurent-de-Gosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez contempler une exposition d’art et d’artisanat à Saint-Laurent-de-Gosse. Elle comprendra plusieurs thèmes : tableaux peints, aquarelles, photos, créations d’objets en bois flotté, confections de sujets au crochet, ferronnerie d’art, réfections de fauteuils, couture et bien plus encore !

RDV de 10h à 16h au Mur à Gauche.

Une restauration vous sera proposé sur place. .

Mur à gauche 10 Place Publique Saint-Laurent-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 31 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition d’art et d’artisannat

L’événement Exposition d’art et d’artisannat Saint-Laurent-de-Gosse a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Seignanx