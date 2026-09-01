Exposition d’art et d’artisannat Mur à gauche Saint-Laurent-de-Gosse
samedi 26 septembre 2026 · Mur à gauche · Saint-Laurent-de-Gosse
Informations pratiques
Saint-Laurent-de-Gosse
Exposition d’art et d’artisannat
Mur à gauche 10 Place Publique Saint-Laurent-de-Gosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 16:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Venez contempler une exposition d’art et d’artisanat à Saint-Laurent-de-Gosse. Elle comprendra plusieurs thèmes : tableaux peints, aquarelles, photos, créations d’objets en bois flotté, confections de sujets au crochet, ferronnerie d’art, réfections de fauteuils, couture et bien plus encore !
RDV de 10h à 16h au Mur à Gauche.
Une restauration vous sera proposé sur place. .
Mur à gauche 10 Place Publique Saint-Laurent-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 31 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition d’art et d’artisannat
L’événement Exposition d’art et d’artisannat Saint-Laurent-de-Gosse a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Seignanx
À voir aussi à Saint-Laurent-de-Gosse (Landes)
- Visite contée du château de Larunque, Château de Larunque, Saint-Laurent-de-Gosse 19 septembre 2026
- Journée du Patrimoine : Visite contée du château de Larunque Château de Larunque Saint-Laurent-de-Gosse 19 septembre 2026
- Exposition de photographies, Préau de l’école, Saint-Laurent-de-Gosse 19 septembre 2026
- Visite commentée : Si le Seignanx m’était conté… à l’église, Église, Saint-Laurent-de-Gosse 19 septembre 2026
- Spectacle « Avec le vent dans le dos, il te poussera des ailes », Salle Mosaïque, Saint-Laurent-de-Gosse 19 septembre 2026