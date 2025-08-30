Exposition d’art et peinture Sandrine Anno et Marie-Martine Châteauneuf-sur-Isère
5 montée de Bel Air Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Début : 2025-08-30 10:00:00
fin : 2025-08-31 19:00:00
2025-08-30
Sandrine Anno et Marie-Martine vous invitent à découvrir leurs univers artistiques (sculpture, peinture abstraite, dessin intuitif, art numérique).
5 montée de Bel Air Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 88 atelieranno@gmail.com
English :
Sandrine Anno and Marie-Martine invite you to discover their artistic worlds (sculpture, abstract painting, intuitive drawing, digital art).
German :
Sandrine Anno und Marie-Martine laden Sie ein, ihre künstlerischen Welten zu entdecken (Skulptur, abstrakte Malerei, intuitives Zeichnen, digitale Kunst).
Italiano :
Sandrine Anno e Marie-Martine vi invitano a scoprire i loro mondi artistici (scultura, pittura astratta, disegno intuitivo, arte digitale).
Espanol :
Sandrine Anno y Marie-Martine le invitan a descubrir sus mundos artísticos (escultura, pintura abstracta, dibujo intuitivo, arte digital).
