Exposition d’art FAAR

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

2026-01-24 2026-01-25

Le temps d’un week-end, l’Hôtel de ville de Metz accueille l’exposition FAAR, une célébration unique de l’art sous toutes ses formes.

Placée sous le thème Des racines aux ailes du futur , cette édition met en lumière la richesse et la diversité artistique de la Grande Région à travers des œuvres variées sculptures fascinantes, créations d’art digital novatrices, dessins à l’aveugle intrigants et peintures captivantes.

Les familles ne seront pas en reste, avec des ateliers spécialement conçus pour les enfants et un concours de dessin réunissant les créations d’une école maternelle.

Le dimanche, de charmants spectacles de danse réalisés par de jeunes artistes viendront animer la journée et clôturer ce week-end artistique sur une note poétique. Une occasion parfaite de découvrir, d’échanger et de s’émerveiller ensemble autour de l’art et de la créativité.Tout public

Hôtel de Ville de Metz 1 place d’Armes J. F. Blondel BP 21025 Metz 57036 Moselle Grand Est

English :

Over the course of a weekend, Metz City Hall hosts the FAAR exhibition, a unique celebration of art in all its forms.

Under the theme From the Roots to the Wings of the Future , this edition highlights the artistic richness and diversity of the Greater Region through a variety of works: fascinating sculptures, innovative digital art creations, intriguing blind drawings and captivating paintings.

Families won’t be left out, with workshops specially designed for children and a drawing competition featuring the creations of a nursery school.

On Sunday, charming dance performances by young artists will liven up the day and close this artistic weekend on a poetic note. A perfect opportunity to discover, exchange and marvel together around art and creativity.

