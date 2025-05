Exposition d’art – Ferrières-en-Gâtinais, 17 mai 2025 10:00, Ferrières-en-Gâtinais.

Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

2025-05-17

Exposition d’art

Emilie Sénéchal, artiste peintre, et Gan Patrimoine Montargis vous invitent, le temps d’un grand week-end à une exposition de peintures, de sculptures et de photographies, une véritable immersion artistique dans un lieu chargé d’histoire, la salle de l’abbaye à Ferrières, l’ancien réfectoire des moines. De plus, une tombola est proposée et une œuvre est à gagner ! .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 16 32 77 53

English :

Art Exhibition

German :

Kunstausstellung

Italiano :

Mostra d’arte

Espanol :

Exposición de arte

