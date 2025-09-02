Exposition d’art Galerie Art’Lim Limoges Limoges

23 Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Début : 2025-09-02
fin : 2025-11-22

2025-09-02

La galerie Art’Lim vous propose de découvrir l’exposition d’automne avec de nombreux artistes Richard Marcziniak, Fanny Garrigue, Dom Terrass, Dominique Laigneau, India Malgat, Jean-Pierre Touzin, Mako Moya, Jérôme Danikowski, Marielle Genest, Christophe Garant, Niurka Inurrieta, Christine Nobre, Aurore Languin, Fred Rillardon.

Le vernissage aura lieu le 30 août dès 18H30.   .

23 Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   galerieartlim@gmail.com

