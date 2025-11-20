Exposition d’Art Giffaumont-Champaubert

Exposition d’Art

La grange Bernard ouvre ses portes en toute convivialité pour sa grande exposition annuelle à Giffaumont du 20 au 23 Novembre , pendant le festival de la photo animalière de Montier-en-Der.

Pour cette 5ème édition, 5 créateurs présentent des œuvres originales dans un espace à l’architecture magnifique.

Par leurs approches artistiques singulières et des techniques originales, ils s’attachent à saisir la diversité de notre environnement.

Anne GOUJAUD propose des estampes originales qui célèbrent la couleur

Philippe GOUJAUD masques insolites en bidons recyclés et objets glanés

Alain MATHIEU un bestiaire miniature en bois tourné

Solofo RAKOTOSON photographies de Madagascar

Graziella VERMEIL nichoirs écologiques en céramique .

La grange Bernard Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 6 85 92 24 58

