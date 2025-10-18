Exposition d’art Gresswiller

Exposition d’art Gresswiller samedi 18 octobre 2025.

Exposition d’art

rue Curie Gresswiller Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-10-19 16:00:00

2025-10-18 2025-10-19

4 artistes exposent leurs illustrations et peintures autour de la thématique Alsace et/ou culinaire Atelier Sulli, Azeria, Emma Fischer et Elisart.

Différentes artistes exposent leurs oeuvres dans le cadre du Fou de Trucks Festival.

L’Atelier Sulli est une illustratrice TABEE qui propose des illustrations gourmandes, autour de plats et boissons emblématiques du Japon. Tabee est un mot inventé, né de la fusion entre taberu (manger) et e (dessin). plus de détails ici

AZERIA Julie est illustratrice et a baigné dans la créativité depuis son enfance et a été inspiré par sa maman dans la sérigraphie et par son grand père décorateur de

stands.

Emma Fischer est peintre en décor et illustratrice alsacienne plus de détails ici

Elisart aime représenter l'Alsace, ses paysages, ses villages pittoresques

et son patrimoine religieux

rue Curie Gresswiller 67190 Bas-Rhin Grand Est

English :

4 artists exhibit their illustrations and paintings based on Alsace and/or culinary themes: Atelier Sulli, Azeria, Emma Fischer and Elisart.

German :

4 Künstler stellen ihre Illustrationen und Gemälde rund um das Thema Elsass und/oder Kulinarisches aus: Atelier Sulli, Azeria, Emma Fischer und Elisart.

Italiano :

4 artisti espongono le loro illustrazioni e i loro dipinti a tema alsaziano e/o culinario: Atelier Sulli, Azeria, Emma Fischer ed Elisart.

Espanol :

4 artistas exponen sus ilustraciones y pinturas basadas en temas alsacianos y/o culinarios: Atelier Sulli, Azeria, Emma Fischer y Elisart.

L’événement Exposition d’art Gresswiller a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig