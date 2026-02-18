Exposition d’art La Femme Debout, en Poésie Forge Prison Marennes-Hiers-Brouage

Exposition d’art La Femme Debout, en Poésie

Forge Prison Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : 2026-05-04 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

2026-05-04 2026-09-07

Claude David expose ses sculptures en bois représentant des femmes debout. Il travaillera devant les visiteurs et présentera ses techniques.

Forge Prison Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 19 16 brouage-tourisme@marennes-oleron.com

Claude David exhibits his wooden sculptures of standing women. He will work in front of visitors and present his techniques.

