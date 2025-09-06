Exposition d’art Le Bec-Hellouin

Exposition d’art Le Bec-Hellouin samedi 6 septembre 2025.

Exposition d’art

Carré des Arts 2 Place Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-06 11:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Exposition de peinture à l’encre par J.C Lenormand, de création lampe de Charles Malétra et de céramique et raku de Mum .

Carré des Arts 2 Place Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 6 75 23 46 39

English : Exposition d’art

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition d’art Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay