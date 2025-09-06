Exposition d’art Le Bec-Hellouin
Exposition d’art Le Bec-Hellouin samedi 6 septembre 2025.
Exposition d’art
Carré des Arts 2 Place Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin Eure
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-06 11:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-06
Exposition de peinture à l’encre par J.C Lenormand, de création lampe de Charles Malétra et de céramique et raku de Mum .
Carré des Arts 2 Place Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 6 75 23 46 39
