Exposition d’art Le Cabinet des Merveilles Moirans samedi 13 septembre 2025.

544 avenue Aldo Eriani Moirans Isère

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

2025-09-13

Dans le Cadre des Journées Nationales des Artistes, le collectif « Le Cabinet des Merveilles » organise une exposition d’art avec une expérience immersive sur le thème du bleu.

544 avenue Aldo Eriani Moirans 38430 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 22 78 97 lecabinetdesmerveilles38@gmail.com

English :

As part of the Journées Nationales des Artistes, the « Le Cabinet des Merveilles » collective is organizing an art exhibition with an immersive experience on the theme of blue.

German :

Im Rahmen der Nationalen Künstlertage organisiert das Kollektiv « Le Cabinet des Merveilles » eine Kunstausstellung mit einem immersiven Erlebnis zum Thema Blau.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate nazionali degli artisti, il collettivo « Le Cabinet des Merveilles » organizza una mostra d’arte con un’esperienza immersiva sul tema del blu.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Nacionales de Artistas, el colectivo « Le Cabinet des Merveilles » organiza una exposición de arte con una experiencia inmersiva sobre el tema del azul.

