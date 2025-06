Exposition d’Art LE CHEVAL EN NORMANDIE, TOUTE UNE HISTOIRE – Centre d’Animation et de Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie 7 juillet 2025 09:00

Orne

Exposition d’Art LE CHEVAL EN NORMANDIE, TOUTE UNE HISTOIRE Centre d’Animation et de Congrès Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-07 09:00:00

fin : 2025-08-01 12:30:00

Pourquoi la Normandie est-elle surnommée le « berceau du cheval » ? Cette exposition pédagogique retrace l’histoire exceptionnelle du cheval dans la région, de Guillaume le Conquérant aux grandes compétitions internationales. Terre d’élevage et d’excellence, la Normandie est la seule au monde à produire des champions dans toutes les disciplines équestres Trot, Galop et Sport.

L’exposition met en lumière les figures, les lieux et les institutions qui ont bâti cette renommée Haras nationaux du Pin et de Saint-Lô, Jeux Équestres Mondiaux, Pôle Hippolia, centres de recherche, label EquuRES…

Un voyage à travers les siècles et les territoires qui révèle l’ancrage profond du cheval dans l’identité normande, entre tradition, innovation et passion.

Exposition gratuite en accès libre, en semaine, dans le hall du Centre d’animation.

Du 7 juillet au 1er août 2025 du lundi au vendredi

Hall du Centre d’animation et des congrès, Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne

De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Gratuit

Centre d’Animation et de Congrès Avenue des Thermes

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66

English : Exposition d’Art LE CHEVAL EN NORMANDIE, TOUTE UNE HISTOIRE

Why is Normandy nicknamed the « cradle of the horse »? This educational exhibition traces the exceptional history of the horse in the region, from William the Conqueror to major international competitions. A land of breeding and excellence, Normandy is the only region in the world to produce champions in every equestrian discipline: Trot, Gallop and Sport.

The exhibition highlights the figures, places and institutions that have built this reputation: Haras nationaux du Pin et de Saint-Lô, World Equestrian Games, Pôle Hippolia, research centers, EquuRES label…

A journey through centuries and territories that reveals the deep-rootedness of the horse in Normandy?s identity, between tradition, innovation and passion.

Free admission during the week, in the hall of the Centre d?animation.

July 7 to August 1, 2025 Monday to Friday

Hall of the Centre d’animation et des congrès, Avenue des Thermes ? Bagnoles de l’Orne

9 a.m. to 12:30 p.m. and 2 p.m. to 5:30 p.m

Free

German :

Warum wird die Normandie als « Wiege des Pferdes » bezeichnet? Diese pädagogische Ausstellung zeigt die außergewöhnliche Geschichte des Pferdes in der Region, von Wilhelm dem Eroberer bis hin zu den großen internationalen Wettkämpfen. Die Normandie ist das einzige Land der Welt, das Champions in allen Disziplinen des Pferdesports hervorbringt: Trab, Galopp und Sport.

Die Ausstellung beleuchtet die Persönlichkeiten, Orte und Institutionen, die diesen Ruf begründet haben: Nationalgestüte in Le Pin und Saint-Lô, Weltreiterspiele, Pôle Hippolia, Forschungszentren, das Label EquuRES usw.

Eine Reise durch die Jahrhunderte und Gebiete, die die tiefe Verankerung des Pferdes in der normannischen Identität zwischen Tradition, Innovation und Leidenschaft offenbart.

Kostenlose, frei zugängliche Ausstellung in der Halle des Centre d’animation.

Vom 7. Juli bis zum 1. August 2025 Montag bis Freitag

Halle des Animations- und Kongresszentrums, Avenue des Thermes ? Bagnoles de l’Orne

Von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr

Kostenlos

Italiano :

Perché la Normandia è soprannominata la « culla del cavallo »? Questa mostra didattica ripercorre l’eccezionale storia del cavallo nella regione, da Guglielmo il Conquistatore alle grandi competizioni internazionali. Terra di allevamento e di eccellenza, la Normandia è l’unica regione al mondo a produrre campioni in tutte le discipline equestri: trotto, galoppo e sport.

La mostra mette in evidenza le figure, i luoghi e le istituzioni che hanno costruito questa reputazione: le scuderie nazionali di Le Pin e Saint-Lô, i Giochi Equestri Mondiali, il polo di Hippolia, i centri di ricerca, il marchio EquuRES, ecc.

Un viaggio attraverso i secoli e i territori che rivela il profondo radicamento del cavallo nell’identità della Normandia, tra tradizione, innovazione e passione.

Ingresso libero durante la settimana, nella sala del Centro di animazione.

Dal 7 luglio al 1° agosto 2025 dal lunedì al venerdì

Sala del Centro Congressi e Visitatori, Avenue des Thermes ? Bagnoles de l’Orne

Dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30

Gratuito

Espanol :

¿Por qué se conoce a Normandía como la « cuna del caballo »? Esta exposición pedagógica recorre la excepcional historia del caballo en la región, desde Guillermo el Conquistador hasta las grandes competiciones internacionales. Tierra de cría y de excelencia, Normandía es la única región del mundo que produce campeones en todas las disciplinas ecuestres: trote, galope y deporte.

La exposición pone de relieve las figuras, lugares e instituciones que han forjado esta reputación: las Yeguadas Nacionales de Le Pin y Saint-Lô, los Juegos Ecuestres Mundiales, el polo Hippolia, los centros de investigación, el sello EquuRES, etc.

Un viaje a través de los siglos y los territorios que revela el arraigo del caballo en la identidad normanda, entre tradición, innovación y pasión.

Entrada gratuita durante la semana, en el vestíbulo del Centro de Animación.

Del 7 de julio al 1 de agosto de 2025 De lunes a viernes

Sala del Centro de Congresos y Visitantes, Avenue des Thermes ? Bagnoles de l’Orne

De 9h a 12h30 y de 14h a 17h30

Gratis

