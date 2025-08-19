Exposition d’art Le Dôme Saint-Émilion

Exposition d'art Le Dôme Saint-Émilion mardi 19 août 2025.

Exposition d’art Le Dôme

1 Lieu-dit Les Verdiannes Saint-Émilion Gironde

Début : 2025-08-19

fin : 2025-11-19

2025-08-19

Le Dôme, un lieu d’exception où l’expertise oenologique se marie avec l’architecture contemporaine, a le plaisir d’accueillir l’exposition “Entre Ciel & Terre” du 19 août au 19 novembre 2025 ; une rencontre artistique entre les sculptures de Bruno Minguet et les peintures de Christine Minguet. Plongée poétique et puissante dans le lien entre l’Homme, la Terre et le Ciel, cette exposition tisse des passerelles entre la matière brute et l’invisible, entre l’enracinement dans un terroir et l’aspiration à la lumière. Elle porte en sous-titre cette belle invitation S’enraciner pour mieux s’élever , qui résonne comme une ode à la vigne elle-même ; profondément ancrée dans la terre, mais toujours tournée vers le ciel. À deux, le couple d‘artistes dialogue avec la magie du Dôme, en vous proposant une sélection d’oeuvres pensée pour épouser l’architecture unique du lieu. .

1 Lieu-dit Les Verdiannes Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine

