Exposition d’art Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer

Un univers sensible conjuguant peinture, photographie, céramique et terre sera proposé dans différents formats et techniques

3 artistes exposeront à la galerie du petit enfer proposant 3 approches différentes de l’art. Vous pourrez découvrir le travail de Nathalie Sizaret, peintre ; Catherine Vaesca, plasticienne ; Véronique L. Tessier, céramiste. Un univers sensible conjuguant peinture, photographie, céramique et terre sera proposé dans différents formats et techniques. Les artistes seront présentes tous les jours pour vous accueillir. .

Place du Petit Enfer Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie catherine.vaes@sfr.fr

English : Exposition d’art

A sensitive universe combining painting, photography, ceramics and clay will be offered in different formats and techniques

German : Exposition d’art

Ein sensibles Universum, das Malerei, Fotografie, Keramik und Ton vereint, wird in verschiedenen Formaten und Techniken angeboten

Italiano :

Un universo sensibile che combina pittura, fotografia, ceramica e argilla sarà proposto in diversi formati e tecniche

Espanol :

Se ofrecerá un universo sensible que combina pintura, fotografía, cerámica y arcilla en diferentes formatos y técnicas

