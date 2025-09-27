Exposition d’art Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer
Exposition d’art Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer samedi 27 septembre 2025.
Exposition d’art
Place du Petit Enfer Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif :
Date :
Début : Lundi Lundi 2025-09-27 11:00:00
fin : 2025-10-01 18:30:00
Date(s) :
2025-09-27 2025-10-02
Un univers sensible conjuguant peinture, photographie, céramique et terre sera proposé dans différents formats et techniques
3 artistes exposeront à la galerie du petit enfer proposant 3 approches différentes de l’art. Vous pourrez découvrir le travail de Nathalie Sizaret, peintre ; Catherine Vaesca, plasticienne ; Véronique L. Tessier, céramiste. Un univers sensible conjuguant peinture, photographie, céramique et terre sera proposé dans différents formats et techniques. Les artistes seront présentes tous les jours pour vous accueillir. .
Place du Petit Enfer Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie catherine.vaes@sfr.fr
English : Exposition d’art
A sensitive universe combining painting, photography, ceramics and clay will be offered in different formats and techniques
German : Exposition d’art
Ein sensibles Universum, das Malerei, Fotografie, Keramik und Ton vereint, wird in verschiedenen Formaten und Techniken angeboten
Italiano :
Un universo sensibile che combina pittura, fotografia, ceramica e argilla sarà proposto in diversi formati e tecniche
Espanol :
Se ofrecerá un universo sensible que combina pintura, fotografía, cerámica y arcilla en diferentes formatos y técnicas
