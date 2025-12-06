EXPOSITION D’ART MODERNE Perpignan

Début : 2025-12-06 18:30:00
fin : 2026-01-05

2025-12-06

Exposition d’art moderne de Caroline Mirous
48 Avenue de l’Ancien Champ de Mars Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 52 40 90 

Modern art exhibition by Caroline Mirous

