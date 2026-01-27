Exposition d’art par le Lions Club Place du Maréchal Leclerc La Baule-Escoublac

Exposition d’art par le Lions Club

Place du Maréchal Leclerc Espace Culturel Chapelle Sainte-Anne La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-20 18:30:00

2026-02-07 2026-02-08 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22

Exposition et vente d’oeuvres d’art (peinture et sculpture) au profit du Lions club .

