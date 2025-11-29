Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition d'Art Salle de la Bachelotte Petiville

Exposition d’Art Salle de la Bachelotte Petiville samedi 29 novembre 2025.

Exposition d’Art

Salle de la Bachelotte Rue de l’École Petiville Seine-Maritime

Samedi 2025-11-29 10:00:00
2025-11-30 18:00:00

2025-11-29

Le groupe de peintres amateurs Ambiance couleurs vous invite à son exposition de peinture et sculpture. 10% des ventes seront reversées à l’Association Pour le sourire de Lise .   .

Salle de la Bachelotte Rue de l’École Petiville 76330 Seine-Maritime Normandie  

