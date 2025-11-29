Exposition d’Art Salle de la Bachelotte Petiville
Exposition d’Art Salle de la Bachelotte Petiville samedi 29 novembre 2025.
Salle de la Bachelotte Petiville
Samedi 2025-11-29 10:00:00
2025-11-30 18:00:00
2025-11-29
Le groupe de peintres amateurs Ambiance couleurs vous invite à son exposition de peinture et sculpture. 10% des ventes seront reversées à l’Association Pour le sourire de Lise . .
Salle de la Bachelotte Rue de l’École Petiville 76330 Seine-Maritime Normandie
