Exposition d’Art Postal, Galerie TOPIC, Saint-Raphaël

Exposition d’Art Postal 3 – 11 avril Galerie TOPIC Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T18:30:00+02:00 – 2026-04-03T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T12:00:00+02:00

Exposition d’Art Postal à partir du 3 avril 2026.

Le vernissage aura lieu le vendredi 3 avril à 18h30 à la Galerie Topic à Saint Raphaël.

Les oeuvres sont à envoyer avant le 30 mars 2026.

Galerie TOPIC 83700 SAINT-RAPHAEL Rue Safranié Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0760160621 https://www.editions-neapolis.com/ La Galerie TOPIC est une galerie d’art associative d’art contemporain. Elle est située au centre de Saint-Raphaël, dans le Centre ancien, presqu’en face du Centre Culturel. Il y a plusieurs parkings payants à proximité.

