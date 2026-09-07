Exposition d’art présepial, marché de Noël Arthena terre et couleurs La Chapelle-sur-Dun
vendredi 20 novembre 2026 · Arthena terre et couleurs · La Chapelle-sur-Dun
Informations pratiques
La Chapelle-sur-Dun
Exposition d’art présepial, marché de Noël
Arthena terre et couleurs 494 grande rue La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-20
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-20
En collaboration avec l’artiste Letizia Giannella, une exposition sur l’art présepial (crèches de Noël) aura lieu dans l’Atelier Arthena Terre et couleurs. Travail réalisé pendant la résidence de l’artiste dans l’atelier.
Le marché sera ouvert en intérieur et extérieur pendant le week-end du 20-21-22 novembre.
L’exposition durera du 20 au 29 novembre en intérieur.
Entrée libre .
Arthena terre et couleurs 494 grande rue La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 15 19 27 28 vcanzanella77@gmail.com
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English : Exposition d’art présepial, marché de Noël
L’événement Exposition d’art présepial, marché de Noël La Chapelle-sur-Dun a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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