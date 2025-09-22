Exposition d’art Rencontre Picturale Forge Prison Marennes-Hiers-Brouage
Exposition d’art Rencontre Picturale Forge Prison Marennes-Hiers-Brouage lundi 22 septembre 2025.
Exposition d’art Rencontre Picturale
Forge Prison Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-22 10:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Date(s) :
2025-09-22
Françoise Marsay-Grivet expose ses peintures à l’huile de style figuratif dans la Forge Prison de Brouage.
.
Forge Prison Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 19 16 brouage-tourisme@marennes-oleron.com
English :
Françoise Marsay-Grivet exhibits her figurative oil paintings at the Forge Prison in Brouage.
German :
Françoise Marsay-Grivet stellt ihre Ölgemälde im figurativen Stil in der Forge Prison in Brouage aus.
Italiano :
Françoise Marsay-Grivet espone i suoi dipinti figurativi a olio presso la prigione di Forge a Brouage.
Espanol :
Françoise Marsay-Grivet expone sus óleos figurativos en la Cárcel de la Fragua de Brouage.
L’événement Exposition d’art Rencontre Picturale Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes