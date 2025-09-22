Exposition d’art Rencontre Picturale Forge Prison Marennes-Hiers-Brouage

Forge Prison Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : 2025-09-22 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-22

Françoise Marsay-Grivet expose ses peintures à l’huile de style figuratif dans la Forge Prison de Brouage.

Forge Prison Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 19 16 brouage-tourisme@marennes-oleron.com

English :

Françoise Marsay-Grivet exhibits her figurative oil paintings at the Forge Prison in Brouage.

German :

Françoise Marsay-Grivet stellt ihre Ölgemälde im figurativen Stil in der Forge Prison in Brouage aus.

Italiano :

Françoise Marsay-Grivet espone i suoi dipinti figurativi a olio presso la prigione di Forge a Brouage.

Espanol :

Françoise Marsay-Grivet expone sus óleos figurativos en la Cárcel de la Fragua de Brouage.

