Exposition d’art sacré De l’icône traditionnelle à l’icône numérique Ault

Exposition d’art sacré De l’icône traditionnelle à l’icône numérique

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-11-04

Yannick Gautier, artiste peintre et professeur de dessin aquarelle.

Exposition entre approche traditionnelle et approche numérique, un mélange qui détonne, qui surprend et qui fascine.

Des tableaux mais aussi des objets, plus de 50 œuvres, à découvrir et à admirer.

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Gratuit

Yannick Gautier, artiste peintre et professeur de dessin aquarelle.

Exposition entre approche traditionnelle et approche numérique, un mélange qui détonne, qui surprend et qui fascine.

Des tableaux mais aussi des objets, plus de 50 œuvres, à découvrir et à admirer.

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Gratuit .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

English :

Yannick Gautier, painter and watercolor drawing teacher.

An exhibition combining traditional and digital approaches, a mix that surprises and fascinates.

More than 50 paintings and objects to discover and admire.

During library opening hours.

Free

German :

Yannick Gautier, Maler und Lehrer für Zeichnen Aquarell.

Ausstellung zwischen traditionellem und digitalem Ansatz, eine Mischung, die verblüfft, überrascht und fasziniert.

Bilder, aber auch Objekte, mehr als 50 ?uvres, die es zu entdecken und zu bewundern gilt.

Während der Öffnungszeiten der Bibliothek.

Kostenlos

Italiano :

Yannick Gautier, pittore e insegnante di disegno ad acquerello.

Questa mostra è un mix di approcci tradizionali e digitali, una miscela sorprendente e affascinante.

Oltre 50 dipinti e oggetti da scoprire e ammirare.

Durante gli orari di apertura della biblioteca.

Gratuito

Espanol :

Yannick Gautier, pintor y profesor de dibujo con acuarela.

Esta exposición es una mezcla de enfoques tradicionales y digitales, una mezcla sorprendente y fascinante.

Más de 50 cuadros y objetos para descubrir y admirar.

Durante el horario de apertura de la biblioteca.

Gratis

L’événement Exposition d’art sacré De l’icône traditionnelle à l’icône numérique Ault a été mis à jour le 2025-10-27 par DESTINATION LE TREPORT MERS