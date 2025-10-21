Exposition d’art Saint-Savinien
Exposition d’art Saint-Savinien mardi 21 octobre 2025.
Exposition d’art
Salle du Belvédère Saint-Savinien Charente-Maritime
Début : 2025-10-21 10:30:00
fin : 2025-10-26 18:30:00
2025-10-21
Découvrez les œuvres de Geneviève Cartigny Philippe Nigou Sabine Pega.
Thème Polyphonies visuelles
Salle du Belvédère Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 20 03
German :
Entdecken Sie die Werke von Geneviève Cartigny Philippe Nigou Sabine Pega.
Thema: Visuelle Polyphonie
Italiano :
Scoprite le opere di Geneviève Cartigny Philippe Nigou Sabine Pega.
Tema: Polifonia visiva
Espanol :
Descubra las obras de Geneviève Cartigny Philippe Nigou Sabine Pega.
Tema: Polifonía visual
