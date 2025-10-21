Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition d’art Saint-Savinien

Exposition d’art Saint-Savinien mardi 21 octobre 2025.

Exposition d’art

Salle du Belvédère Saint-Savinien Charente-Maritime

Début : 2025-10-21 10:30:00
fin : 2025-10-26 18:30:00

Découvrez les œuvres de Geneviève Cartigny Philippe Nigou Sabine Pega.
Thème Polyphonies visuelles
Salle du Belvédère Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 20 03 

Entdecken Sie die Werke von Geneviève Cartigny Philippe Nigou Sabine Pega.
Thema: Visuelle Polyphonie

Scoprite le opere di Geneviève Cartigny Philippe Nigou Sabine Pega.
Tema: Polifonia visiva

Descubra las obras de Geneviève Cartigny Philippe Nigou Sabine Pega.
Tema: Polifonía visual

