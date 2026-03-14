Exposition d’art Saint-Sulpice-le-Dunois
Exposition d’art Saint-Sulpice-le-Dunois samedi 4 avril 2026.
Exposition d’art
salle polyvalente Saint-Sulpice-le-Dunois Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-04
Découvrez l’exposition d’art graphique, salle polyvalente de Saint-Sulpice-le-Dunois aquarelle, céramique, collage, dessin, émail, encre, pastel, huile, photographie, poésie illustrée….. d’artistes locaux connus et à découvrir.
Ouvert tous les jours de 15h à 18h. .
salle polyvalente Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 08 17
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English : Exposition d’art
L’événement Exposition d’art Saint-Sulpice-le-Dunois a été mis à jour le 2026-03-11 par Creuse Tourisme