Exposition d’art Sainte-Sigolène
Exposition d’art Sainte-Sigolène dimanche 1 mars 2026.
Exposition d’art
10 avenue de marineo Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 10:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Venez rencontrer des artistes de la région et découvrir différents mode d’expression à travers la peinture, le travail du bois, du rotin, de l’osier, de la terre, du métal…
Entrée gratuite
.
10 avenue de marineo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 69 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and meet local artists and discover different modes of expression through painting, working with wood, rattan, wicker, clay, metal…
Free admission
L’événement Exposition d’art Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron