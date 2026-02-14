Exposition d’art Sainte-Sigolène

Exposition d’art

10 avenue de marineo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : 2026-03-01 10:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

2026-03-01

Venez rencontrer des artistes de la région et découvrir différents mode d’expression à travers la peinture, le travail du bois, du rotin, de l’osier, de la terre, du métal…

Entrée gratuite

10 avenue de marineo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 69 90

English :

Come and meet local artists and discover different modes of expression through painting, working with wood, rattan, wicker, clay, metal…

Free admission

