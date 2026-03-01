Exposition d’art Office de Tourisme Semur-en-Auxois

Exposition d’art

Office de Tourisme 2 Place Gustave Gaveau Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 14:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-03-30

Exposition des travaux des élèves du cours de dessin L’Atelier du jeudi de Raphaëlle Lavaud-Bonnard.

L’Atelier du jeudi est un espace de transmission, d’échanges et de création.

Comment observer et exprimer notre monde ? Ou se situe notre singularité ?

L’Atelier du jeudi est un espace d’étude et de création ou chacun développe son expression personnelle, sa singularité. En proposant des thématiques et des procédés techniques variés, chaque participant cherche le mode d’expression qui lui est propre. L’apprentissage du dessin se fait par l’observation des lignes, des formes, des lumières, des proportions et développe le goût du détail. Le dessin apprend l’organisation de l’espace et l’équilibre d’une composition

L’approche de la couleur, par un travail sur le motif ou en analysant les oeuvres anciennes et actuelles, nous apprend les harmonies, les contrastes, la facture et la touche, les passages et les dégradés de couleur et leur infinies possibilités de mise en œuvre. .

Office de Tourisme 2 Place Gustave Gaveau Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

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English : Exposition d’art

L’événement Exposition d’art Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-03-12 par OT des Terres d’Auxois