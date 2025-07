Exposition d’Art Textile à la Galerie Delalande Joël Dagès Rue droite Martel

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-15 15:00:00

fin : 2025-08-30 19:00:00

2025-08-15

Quand j’étais à Paris et que je travaillais encore dans la mode, il y a quelque chose qui me dérangeait beaucoup, c’était le procédé de teinture, des trucs hyper chimiques en quantité astronomique. A l’époque on voyait d’ailleurs beaucoup de documentaires en Inde et au Bangladesh, mais aussi en Europe, ou on voyait tous ces produits déversés dans nos rivières. Je me suis donc tourné vers les teintures naturelles. C’est plus cher, plus long, mais aussi plus propre. Il faut savoir que dans le milieu de la mode, il y a un réel intérêt pour le Japon, sa culture raffinée et son artisanat. C’est d’ailleurs très présent dans la mode là bas. J’ai eu la chance d’y aller plusieurs fois, et c’est en m’intéressant aux imprimés sur place que j’ai découvert cette technique. Donc en fait, c’est vraiment grâce à la mode que je suis allé vers ça.

Après, j’utilise effectivement les techniques du shibori, donc japonaise, mais pas que. Il y a d’autres techniques plus ou moins similaire, que ce soit en Asie ou en Afrique. Moi je mélange un peu toutes ces inspirations, et j’expérimente beaucoup

Vernissage le 15 Aout à 18h .

English :

When I was in Paris and still working in fashion, there was one thing that bothered me a lot, and that was the dyeing process, using hyper-chemical stuff in astronomical quantities. At the time, there were a lot of documentaries in India and Bangladesh, but also in Europe, showing all these products being dumped into our rivers. So I turned to natural dyes. It’s more expensive, more time-consuming, but also cleaner. In the fashion world, there’s a real interest in Japan, its refined culture and craftsmanship. It’s also very present in fashion over there. I was lucky enough to go there several times, and it was through my interest in local prints that I discovered this technique. So, in fact, it was really thanks to fashion that I got into this.

After that, I do use shibori techniques, which are Japanese, but not the only ones. There are other more or less similar techniques, whether in Asia or Africa. I mix all these inspirations and experiment a lot

German :

Als ich in Paris war und noch in der Modebranche arbeitete, gab es etwas, das mich sehr störte, nämlich die Färbeverfahren, bei denen hyperchemische Stoffe in astronomischen Mengen verwendet wurden. Damals gab es viele Dokumentarfilme aus Indien und Bangladesch, aber auch aus Europa, in denen gezeigt wurde, wie all diese Produkte in unsere Flüsse geleitet wurden. Also habe ich mich für natürliche Farbstoffe entschieden. Das ist teurer, zeitaufwendiger, aber auch sauberer. Man muss wissen, dass es in der Modebranche ein echtes Interesse an Japan, seiner raffinierten Kultur und seinem Kunsthandwerk gibt. Das ist in der dortigen Mode sehr präsent. Ich hatte das Glück, mehrmals dorthin reisen zu können und habe diese Technik entdeckt, als ich mich vor Ort für die Drucke interessierte. Ich bin also wirklich durch die Mode dazu gekommen.

Danach verwende ich tatsächlich die Shibori-Technik, also die japanische, aber nicht nur. Es gibt andere Techniken, die mehr oder weniger ähnlich sind, sei es in Asien oder in Afrika. Ich mische all diese Inspirationen und experimentiere viel

Italiano :

Quando ero a Parigi e lavoravo ancora nel mondo della moda, c’era una cosa che mi dava molto fastidio: il processo di tintura, che utilizzava prodotti superchimici in quantità astronomiche. All’epoca abbiamo visto molti documentari in India e in Bangladesh, ma anche in Europa, in cui si vedevano tutti questi prodotti riversati nei nostri fiumi. Così mi sono orientata verso le tinture naturali. È più costoso e richiede più tempo, ma è anche più pulito. Bisogna rendersi conto che nel mondo della moda c’è un vero interesse per il Giappone, per la sua cultura raffinata e per l’artigianato. È molto presente anche nella moda di quel Paese. Ho avuto la fortuna di andarci diverse volte ed è stato proprio osservando le stampe che ho scoperto questa tecnica. Quindi è stato proprio grazie alla moda che ho scoperto questa tecnica.

In seguito, ho utilizzato le tecniche shibori, che sono giapponesi, ma non le uniche. Ci sono altre tecniche più o meno simili, sia in Asia che in Africa. Mescolo tutte queste ispirazioni e sperimento molto

Espanol :

Cuando estaba en París y seguía trabajando en la moda, había una cosa que me molestaba mucho, y era el proceso de teñido, que utiliza superproductos químicos en cantidades astronómicas. En aquella época, vimos muchos documentales en la India y Bangladesh, pero también en Europa, donde veíamos cómo se vertían todos estos productos en nuestros ríos. Así que me pasé a los tintes naturales. Es más caro y lleva más tiempo, pero también es más limpio. Hay que darse cuenta de que en el mundo de la moda existe un verdadero interés por Japón, su refinada cultura y su artesanía. También está muy presente en la moda de allí. He tenido la suerte de ir allí varias veces, y fue viendo los estampados que descubrí esta técnica. Así que me metí en esto gracias a la moda.

Después, utilizo técnicas shibori, que son japonesas, pero no las únicas. Hay otras técnicas más o menos similares, tanto en Asia como en África. Mezclo todas estas inspiraciones y experimento mucho

