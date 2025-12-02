Exposition d’Art textile par Chrystelle Hunot Espace Le Goffic Pacé 2 – 18 décembre Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dans le cadre d’Un Hiver à Pacé

La MJC Pacé vous invite à découvrir du 2 au 18 décembre cette exposition dans la Galerie de l’Espace Le Goffic.

Plasticienne du textile, Chrystelle Hunot s’appuie sur le pli, le dessin sur tissus ou encore la broderie pour faire une histoire.

Début : 2025-12-02T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-18T18:00:00.000+01:00

Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine