Exposition d’art place de la convivialité Tizac-de-Lapouyade

Exposition d’art

place de la convivialité Foyer de Tizac de Lapouyade Tizac-de-Lapouyade Gironde

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Exposition vente de tableaux pastels, de sculptures et de tableaux playmos .

place de la convivialité Foyer de Tizac de Lapouyade Tizac-de-Lapouyade 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine tizac.initiatives@gmail.com

