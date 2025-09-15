Exposition d’art VAL D’OFF / IL N’EST JAMAIS TROP D’ARTS POUR BIEN FAIRE Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie

Exposition d’art VAL D’OFF / IL N’EST JAMAIS TROP D’ARTS POUR BIEN FAIRE

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-15 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-15

De 10h à 19h à la Gare de Bagnoles de l’Orne

Pour la 4ème fois, Val d’Off, artiste plasticienne de Magny-le-Désert, expose dans la splendide Gare de Bagnoles de l’Orne. On ne change pas une équipe qui gagne!

Du 15 au 21 septembre prochains, l’artiste de Magny-le-Désert vous présentera ses dernières créations hautes en couleur: L’ARBRE ACHAT et L’EFFET MER .

Elle profitera de cette belle mise en lumière pour vous présenter le travail (photos et illustrations) de deux artistes émergents Magali Mazenq & Hadrien Caloni. .

Place des Halles La Gare Bagnoles de l'Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 80 16 68 49

English : Exposition d’art VAL D’OFF / IL N’EST JAMAIS TROP D’ARTS POUR BIEN FAIRE

