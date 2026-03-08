Exposition d’Art’Aixe Aixe-sur-Vienne

Exposition d’Art’Aixe

Avenue François Mitterrand Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Début : 2026-03-28

fin : 2026-04-04

2026-03-28

C’est au centre culturel Jacques Prévert que l’association Art’Aixe mettra à l’honneur les oeuvres de ses adhérents réunis autour de plusieurs disciplines peintures, émaux, aquarelles, céramiques et dessins de l’atelier des enfants. Cette exposition invite les visiteurs à découvrir une diversité de styles et de techniques, où couleurs, matières et inspirations se répondent au fil des œuvres.

Organisée avec le soutien de la Ville de Aixe-sur-Vienne, cette rencontre artistique propose un moment de découverte et d’échange accessible à tous. Les amateurs d’art comme les curieux pourront flâner entre les créations, apprécier la sensibilité des artistes et se laisser porter par une atmosphère conviviale et culturelle.

Une tombola sera proposée avec de nombreux lots à gagner. .

Avenue François Mitterrand Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 36 28 77 artaixe@gmail.com

