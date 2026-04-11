Exposition d’artisanat exposition de sculpture céramique Village de Kerhinet Saint-Lyphard

Saint-Lyphard

Exposition d’artisanat exposition de sculpture céramique

Village de Kerhinet La Catiche Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-20 18:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-27

Exposition & Ateliers de Sculpture Céramique L’Art de l’Argile

Mme Montassier propose une immersion créative dans l’univers du modelage et de la céramique, à travers une exposition d’œuvres uniques en raku nu .

Village de Kerhinet La Catiche Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition d’artisanat exposition de sculpture céramique Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44