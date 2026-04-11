Exposition d’artisanat exposition de sculpture céramique Village de Kerhinet Saint-Lyphard
Exposition d’artisanat exposition de sculpture céramique Village de Kerhinet Saint-Lyphard mercredi 15 avril 2026.
Saint-Lyphard
Exposition d’artisanat exposition de sculpture céramique
Village de Kerhinet La Catiche Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-20 18:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-27
Exposition & Ateliers de Sculpture Céramique L’Art de l’Argile
Mme Montassier propose une immersion créative dans l’univers du modelage et de la céramique, à travers une exposition d’œuvres uniques en raku nu .
Village de Kerhinet La Catiche Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
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L’événement Exposition d’artisanat exposition de sculpture céramique Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44
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