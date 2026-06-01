Exposition d’artisanat végétal, L’Atelier des Jardins, Saint-Clar-de-Rivière

Exposition d’artisanat végétal 6 et 7 juin L’Atelier des Jardins Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

L’Atelier des Jardin est un projet familial. Erick en est le jardinier, tandis que Lydie récolte les végétaux du jardin pour les transformer en un artisanat végétal singulier.

Au fil de la visite, elle vous dévoilera les étapes de fabrication d’un papier entièrement réalisé à la main, selon un procédé naturel, économe en eau et sans recours aux produits industriels.

Vous pourrez vous procurer des feuillets pour vos loisirs créatifs ou choisir un objet à offrir en souvenir. Grâce à différentes techniques de gravure et de reliure, sont ainsi réalisés cartes, marque-pages, tableaux, suspensions, sets de table et carnets.

L’Atelier des Jardins 2 chemin de Pré Saint-Jean, 31600, Saint-Clar-de-Rivière Saint-Clar-de-Rivière 31600 Haute-Garonne Occitanie 06 72 77 29 90 https://www.facebook.com/artistecactus31.fr Création depuis une dizaine d’années. Collection de bambous géants, d’Acer palmatum et d’arbres anciens. Bassins carpes Kois. Jardin ressource pour créations artistique – Papier artisanal, empreintes et gravures végétales. Cyanotypie.

Coordonnées GPS : 43.49148541485434, 1.2213554774940218 Parking

L’Atelier des Jardin est un projet familial. Erick en est le jardinier, tandis que Lydie récolte les végétaux du jardin pour les transformer en un artisanat végétal singulier.

©L’Atelier des Jardins