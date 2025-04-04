Exposition d’artisans d’art à la boutique éphémère Arts-Envies Figeac

Exposition d’artisans d’art à la boutique éphémère Arts-Envies

6, bis rue séguier Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-04-04 14:00:00

fin : 2025-06-11 19:00:00

2025-04-04 2025-04-05 2025-04-08 2025-04-09 2025-04-10 2025-04-11 2025-04-12 2025-04-15 2025-04-16 2025-04-17 2025-04-18 2025-04-19 2025-04-22 2025-04-23 2025-04-24 2025-04-25 2025-04-26 2025-04-29 2025-04-30 2025-05-01

Cette boutique éphémère rassemble les productions authentiques et de qualité d’artisans d’art du territoire bijoux, mosaïques, créations textiles, céramique, jouets en bois et pièces en bronze… Les visiteurs pourront y trouver des objets pour tous les budgets, de la petite pièce à l’objet de luxe!

6, bis rue séguier Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 36 99 06 65

English :

This ephemeral store gathers the authentic and quality productions of local craftsmen: jewelry, mosaics, textile creations, ceramics, wooden toys and bronze pieces? Visitors will be able to find objects for all budgets, from small pieces to luxury items!

German :

In diesem temporären Geschäft werden authentische und qualitativ hochwertige Produkte von Kunsthandwerkern aus der Region angeboten: Schmuck, Mosaike, Textilien, Keramik, Holzspielzeug und Bronzearbeiten? Die Besucher können hier Gegenstände für jeden Geldbeutel finden, von kleinen Stücken bis hin zu Luxusartikeln!

Italiano :

Questo negozio temporaneo riunisce i prodotti autentici e di qualità degli artigiani locali: gioielli, mosaici, creazioni tessili, ceramiche, giocattoli in legno e pezzi in bronzo? I visitatori potranno trovare oggetti per tutte le tasche, dai piccoli pezzi agli articoli di lusso!

Espanol :

Esta tienda temporal reúne los productos auténticos y de calidad de los artesanos locales: joyas, mosaicos, creaciones textiles, cerámica, juguetes de madera y piezas de bronce.. Los visitantes podrán encontrar objetos para todos los bolsillos, ¡desde pequeñas piezas hasta artículos de lujo!

