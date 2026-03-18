Exposition d’artisans d’art à l’écomusée Journées Européennes des Métiers d’Art Ecomusée de la truffe Sorges et Ligueux en Périgord

Exposition d’artisans d’art à l’écomusée Journées Européennes des Métiers d’Art

Ecomusée de la truffe 2 Route des Truffières Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-08

Venez admirer des œuvres d’artisans d’art du Grand Périgueux, et laissez-vous séduire par leur travail minutieux. A travers une sélection d’œuvres originales, le temps d’une semaine dédiée à l’artisanat d’art dans toute sa richesse et sa diversité, nous vous invitons à découvrir des créations de cou

Venez admirer des œuvres d’artisans d’art du Grand Périgueux, et laissez-vous séduire par leur travail minutieux. A travers une sélection d’œuvres originales, le temps d’une semaine dédiée à l’artisanat d’art dans toute sa richesse et sa diversité, nous vous invitons à découvrir des créations de couturière, sculpteur-designer, coutelier, et céramiste.

Nous accueillons à Sorges et Ligueux la créatrice textile Les paillettes de Gigi d’Agonac, Laetitia et Benjamin, sculpteur-designer de Savignac-les-Eglises, Jacques Brinon, coutelier de Boulazac et Milena Barteau, céramiste de Sorges.

3 expositions différentes sont proposées dans les bureaux d’information touristique à Vergt, Sorges et Niversac.

Le vendredi 10 avril l’artiste coutelier Jacques Brinon animera un stand de présentation avec ses couteaux d’inspiration japonaise, dont il a le secret.

Entrée libre

De 10h à 12h30 14h à 17h .

Ecomusée de la truffe 2 Route des Truffières Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 90 11 ecomuseedelatruffe@grandperigueux.fr

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English : Exposition d’artisans d’art à l’écomusée Journées Européennes des Métiers d’Art

Come and admire the work of artisans from the Greater Périgueux area, and let yourself be captivated by their meticulous craftsmanship. Through a selection of original pieces, during a week dedicated to the rich and diverse world of arts and crafts, we invite you to discover creations by local artis

L’événement Exposition d’artisans d’art à l’écomusée Journées Européennes des Métiers d’Art Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux