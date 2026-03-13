Exposition d’artisans d’art au Fanal Journées Européennes des Métiers d’Art Le Fanal Office de Tourisme Boulazac Isle Manoire

Exposition d’artisans d’art au Fanal Journées Européennes des Métiers d’Art

Le Fanal Office de Tourisme 204 Rue Laure Gatet Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 09:30:00

fin : 2026-04-11 13:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Venez admirer des œuvres d’artisans d’art du Grand Périgueux, et laissez-vous séduire par leur travail minutieux. A travers une sélection d’œuvres originales, le temps d’une semaine dédiée à l’artisanat d’art dans toute sa richesse et sa diversité, nous vous invitons à découvrir des créations.

Venez admirer des œuvres d’artisans d’art du Grand Périgueux, et laissez-vous séduire par leur travail minutieux. A travers une sélection d’œuvres originales, le temps d’une semaine dédiée à l’artisanat d’art dans toute sa richesse et sa diversité, nous vous invitons à découvrir des créations de sculpteur, designer, malletier, coutelier et céramistes.

Créations des artistes suivants à découvrir Laetitia et Benjamin de Savignac les Eglises, sculpteur-designer, Thierry Jacqueson La Mallentik de Vergt, malletier, Jacques Brinon de Boulazac, coutelier, Thierry Blais de Customiz’art de Cendrieux, designer et les céramistes, Mélanie Chevalier de Poterie des Sittelles à Saint-Amand de Vergt, Charlotte Wibaux de Manzac sur Vern et Pauline Lecorre de Veyrines de Vergt.

Le coutelier Jacques Brion animera un stand de présentation avec ses couteaux d’inspiration japonaise, samedi 11 avril. .

Le Fanal Office de Tourisme 204 Rue Laure Gatet Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr

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English : Exposition d’artisans d’art au Fanal Journées Européennes des Métiers d’Art

Come and admire works of art by artisans from Greater Périgueux, and let yourself be seduced by their meticulous work. Through a selection of original works, we invite you to discover a week dedicated to arts and crafts in all their richness and diversity.

L’événement Exposition d’artisans d’art au Fanal Journées Européennes des Métiers d’Art Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux