Exposition d'artisans d'art Kaysersberg Vignoble

Exposition d’artisans d’art Kaysersberg Vignoble mardi 2 septembre 2025.

Exposition d’artisans d’art

103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-02 10:00:00

fin : 2025-09-08 18:30:00

Date(s) :

2025-09-02

Venez admirer les oeuvres de talentueux artisans qui travaillent le verre, la pierre, la céramique, le bois et les métaux.

Venez decouvrir des artisans passionnés, chacun avec son univers unique, où la matière se transforme en œuvres d’art singulières et inspirantes

Patrick Maraval sculpteur sur pierre de Savonnières, il crée des pièces à la fois sobres et élégantes, inspirées par la matière brute qu’il façonne avec finesse.

Jean-Pierre Amber passionné du bois, il allie tournage et sculpture pour révéler les formes organiques et la chaleur naturelle de ce matériau.

Rachel Gauthier Boumediene : ses céramiques sculptées, décoratives et parfois utilitaires, mêlent textures et émotions pour donner vie à la terre.

Catherine Laurent grâce aux techniques du fusing et du thermoformage, elle transforme le verre en créations lumineuses et poétiques.

Daniel Pairault : il recycle les métaux pour leur offrir une seconde vie à travers des sculptures originales, pleines d’énergie et d’humour.

Christian Laignel marqueteur depuis 26 ans, il compose au scalpel des tableaux, boîtes et petits meubles en bois naturels ou teintés, véritables mosaïques de précision.

Une rencontre unique entre la pierre, le bois, la céramique, le verre, le métal et la marqueterie, pour célébrer la diversité et la créativité des artisans d’art. 0 .

103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

English :

Come and admire the works of talented artisans working in glass, stone, ceramics, wood and metals.

German :

Bewundern Sie die Werke talentierter Kunsthandwerker, die mit Glas, Stein, Keramik, Holz und Metall arbeiten.

Italiano :

Venite ad ammirare le opere di talentuosi artigiani che lavorano il vetro, la pietra, la ceramica, il legno e il metallo.

Espanol :

Venga a admirar las obras de artesanos de gran talento que trabajan el vidrio, la piedra, la cerámica, la madera y el metal.

