Exposition d’artiste Annie Berthet Peinture & sculpture La CABORDE Beaufort-Orbagna

Exposition d’artiste Annie Berthet Peinture & sculpture

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 11:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Du 5 au 27 juin

Vernissage vendredi 5 juin à 18h

Annie Berthet est une artiste diplômée des Beaux-Arts de Saint-Étienne dont l’œuvre oscille entre peinture et sculpture, avec un fort ancrage figuratif et intimiste. Sa pratique se concentre principalement sur le corps, particulièrement le corps féminin, comme mémoire, empreinte et identité. Figeant le mouvement pour créer une tension entre présence et retrait. Ses peintures et sculptures explorent la chair, la posture et la fragilité, mêlant réalisme et distorsions expressives pour interroger le je et le nous . Son travail est décrit comme sobre et centré sur l’intime, et tellement interrogateur.

Entrée libre

Visite commentée de l’exposition par l’artiste samedi 20 juin à 14h. .

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

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English :

L’événement Exposition d’artiste Annie Berthet Peinture & sculpture Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA