Exposition d’artiste Château du Thiolent Vergezac

Exposition d’artiste 20 et 21 septembre Château du Thiolent Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Château du Thiolent a le plaisir de présenter une exposition des artistes Catherine Marquié et Jean-Pierre Fleury.

Château du Thiolent Château du Thiolent 43320 Vergezac Vergezac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 08 01 87 https://chateauduthiolent.fr/ Château du Thiolent, parc de 5 hectares crée au début du 18éme siècle. paking privé, fléchage dans le village du Thiolent

© Catherine Marquié