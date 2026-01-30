Exposition d’artiste Fanny Cail Artannes-sur-Indre

Exposition d’artiste Fanny Cail

Venez découvrir l’exposition de l’artiste locale Fanny Cail.

L’artiste sera présente à la médiathèque le samedi 14 février de 10h30 à 12h.

Découvrez les oeuvres de Fanny Cail, des oiseaux ou des fleurs peints à l’encre naturelle et végétales conçues par l’artiste elle-même ! Quoi de plus simple que d’utiliser une plume oubliée ou un bout de bois ramassé au détour d’un chemin…

Un style aquarelle et calligraphie qui appelle à la méditation et à se recentrer sur ce qui nous entoure. Une vraie ôde à la nature !

L’artiste sera présente à la médiathèque le samedi 14 février de 10h30 à 12h. Venez la rencontrer et voir son travail prendre vie ! .

3 Allée des Glycines Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 49 13 09 bibliotheque.artannes@tourainevalleedelindre.fr

English :

Artist exhibition

Friday, February 6 to Saturday, February 28, 2026

Come and discover the exhibition of local artist Fanny Cail.

The artist will be at the media library on Saturday February 14 from 10.30am to 12pm.

