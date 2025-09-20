Exposition d’artiste : Jérôme Anduze et Chloé Dalibert Chapelle Saint-Jean-Baptiste Vénéjan
Exposition d’artiste : Jérôme Anduze et Chloé Dalibert Chapelle Saint-Jean-Baptiste Vénéjan samedi 20 septembre 2025.
Accès libre. Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Chapelle Saint-Jean-Baptiste Impasse de la chapelle, 30200 Venejan Vénéjan 30200 Gard Occitanie 04 66 79 25 08 https://www.venejan.fr/le-territoire/son-patrimoine Petite construction romane dont les fondations datent du XIe siècle, la chapelle Saint-Jean-Baptiste est délaissée à la fin du XVIIe siècle pour une nouvelle église paroissiale.
Redécouverte par Léon Alègre dans les années 1860, elle tombe à nouveau dans l’oubli au début du XXe siècle.
Et ce n’est qu’en 1969, qu’un comité de restauration est créé pour la sauver.
Suite à son inscription au titre des Monuments historiques en 1986, elle est restaurée et ouverte au public.
Venez découvrir cet édifice qui recèle des peintures murales du XIVe siècle. Parking à proximité.
Exposition d’art contemporain – Jérôme Anduze & Chloé Dalibert
© Jérôme Anduze