Exposition d’artiste Maïlys Girodon Peinture La CABORDE Beaufort-Orbagna

Exposition d’artiste Maïlys Girodon Peinture

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-03

Du 3 au 26 juillet

Vernissage vendredi 3 juillet à 18h

Entre intérieur et extérieur, la salle d’exposition agit comme un seuil. Le visiteur traverse un espace où le temps semble suspendu, où la couleur se fait sensation, et où la peinture, ancrée dans l’environnement, invite à une expérience à la fois physique, sensible et contemplative. L’abstraction devient sensation chaleur, densité, vibration. Au rythme lent de l’été, les couleurs chaudes, telles que le rouge profond ou l’ocre, viennent s’enraciner dans le paysage. L’exposition invite à une immersion dans un espace où la peinture entre en dialogue avec la présence silencieuse de la vigne.

Entrée libre

Visite commentée de l’exposition par l’artiste mercredi 15 juillet à 14h. .

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

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English :

L’événement Exposition d’artiste Maïlys Girodon Peinture Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA