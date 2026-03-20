Exposition d’artiste Maïlys Girodon Peinture La CABORDE Beaufort-Orbagna
Exposition d’artiste Maïlys Girodon Peinture La CABORDE Beaufort-Orbagna vendredi 3 juillet 2026.
Exposition d’artiste Maïlys Girodon Peinture
La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-03
Du 3 au 26 juillet
Vernissage vendredi 3 juillet à 18h
Entre intérieur et extérieur, la salle d’exposition agit comme un seuil. Le visiteur traverse un espace où le temps semble suspendu, où la couleur se fait sensation, et où la peinture, ancrée dans l’environnement, invite à une expérience à la fois physique, sensible et contemplative. L’abstraction devient sensation chaleur, densité, vibration. Au rythme lent de l’été, les couleurs chaudes, telles que le rouge profond ou l’ocre, viennent s’enraciner dans le paysage. L’exposition invite à une immersion dans un espace où la peinture entre en dialogue avec la présence silencieuse de la vigne.
Entrée libre
Visite commentée de l’exposition par l’artiste mercredi 15 juillet à 14h. .
La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition d’artiste Maïlys Girodon Peinture Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA